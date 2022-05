Stasera in tv, oggi 21 maggio 2022: L'ora legale e Chi m'ha visto (Di sabato 21 maggio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 21 maggio 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 21 maggio 2022 La programmazione della serata di sabato 21 maggio 2022 è ampia. Su Rai1 va in onda la pellicola Chi m'ha visto. Canale 5, invece, propone la commedia L'ora legale, con protagonisti Ficarra e Picone. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti..., mentre su Italia 1 la pellicola d'animazione L'Era Glaciale - In rotta di collisione. Rai3, infine, offre il programma Sapiens Un solo pianeta e Twenty Seven ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 21abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 21La programmazione della serata di sabato 21è ampia. Su Rai1 va in onda la pellicola Chi m'ha. Canale 5, invece, propone la commedia L'ora, con protagonisti Ficarra e Picone. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti..., mentre su Italia 1 la pellicola d'animazione L'Era Glaciale - In rotta di collisione. Rai3, infine, offre il programma Sapiens Un solo pianeta e Twenty Seven ...

