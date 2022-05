Ragazza aggredita e ferita al volto nella notte nel parcheggio dell' Uci

Advertising

matteosalvinimi : Perugia. Ragazza viene aggredita dalle coetanee con calci e pugni. Poi il video nelle chat. Ma queste delinquenti n… - Nazione_Arezzo : Ragazza aggredita nella notte nel parcheggio dell'Uci - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: E' successo alle 3.30 di notte. La ragazza di 22 aveva finito il turno di lavoro in un ristorante di Arezzo https://t.co… - TgrRaiToscana : E' successo alle 3.30 di notte. La ragazza di 22 aveva finito il turno di lavoro in un ristorante di Arezzo - Yogaolic : #Milano Ragazza aggredita con violenza per un Rolex, ma la trasferta dei banditi finisce male -

MilanoToday.it

Alle 3.30 in via Setteponti, di fronte all'UciCinema, unadi 22 anni all'uscita del suo turno di lavoro in un ristorante della zona è statacon arma bianca da tre persone. La ...AGI - Unadi 22 anni è statada tre persone questa notte. Erano le 3,30, quando la giovane aveva appena terminato di lavorare in un ristorante di Arezzo. L'aggressione è avvenuta in via ... Ragazza aggredita con violenza per un Rolex, ma la trasferta dei banditi finisce male Arezzo, 21 maggio 2022 - Aggressione nella notte ad una ragazza. Alle 3.30 in via Setteponti, di fronte all'UciCinema, una ragazza di 22 anni all'uscita del suo turno di lavoro in un ristorante della ...Aggredita all’uscita dal lavoro da tre persone e raggiunta da alcuni colpi di coltello. L’episodio è accaduto alle 3.30 in via Setteponti ad Arezzo. La ...