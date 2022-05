Playoff Serie C, Palermo e Catanzaro in semifinale: i risultati delle partite di oggi (Di sabato 21 maggio 2022) Il Catanzaro sorride! La squadra calabrese ha battuto oggi il Monopoli nel match valido per il secondo turno di quarti di finale di Playoff di Serie C. Biasci, col suo gol al 27?, trascina così il Catanzaro in semifinale. La squadra calabrese, al prossimo turno, se la vedrà col Padova che nonostante il ko di questa sera contro la Juventus U23 accedono alla fase successiva. In semifinale anche il Palermo, che oggi ha pareggiato 2-2 contro l’Entella, vincendo la Serie per 4-3 e, dunque, staccando il pass per la fase successiva dei Playoff. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Ilsorride! La squadra calabrese ha battutoil Monopoli nel match valido per il secondo turno di quarti di finale didiC. Biasci, col suo gol al 27?, trascina così ilin. La squadra calabrese, al prossimo turno, se la vedrà col Padova che nonostante il ko di questa sera contro la Juventus U23 accedono alla fase successiva. Inanche il, cheha pareggiato 2-2 contro l’Entella, vincendo laper 4-3 e, dunque, staccando il pass per la fase successiva dei. L'articolo CalcioWeb.

