Nibali tra i tifosi e i complimenti alla maglia rosa: "Tappa durissima" (Di sabato 21 maggio 2022) Le parole dello Squalo, applaudito dai tifosi, al termine della Tappa di Torino. Lo Squalo ha anche parlato brevemente con Lopez, che ha ceduto la maglia rosa a Carapaz Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Le parole dello Squalo, applaudito dai, al termine delladi Torino. Lo Squalo ha anche parlato brevemente con Lopez, che ha ceduto laa Carapaz

Advertising

AlbertoGaffi : RT @EvaMascolino: 'Animale' di Giuseppe Nibali (@italosvevolibri) è la storia di un siciliano che ritorna a casa tra paesini, miti e scorci… - italosvevolibri : RT @EvaMascolino: 'Animale' di Giuseppe Nibali (@italosvevolibri) è la storia di un siciliano che ritorna a casa tra paesini, miti e scorci… - SpazioCiclismo : Quarto posto di giornata per Vincenzo Nibali, che è stato tra i grandi protagonisti della tappa 14 del #Giro105 - Bertolca10 : Cambia la maglia rosa. Il #Giro esplode tra i colle della Maddalena e la collina di Superga. Vince #Yates, ma dietr… - JulianRoss79 : Un Nibali come non si vedeva da 4-5 anni. Tra l'altro rientra anche in classifica almeno per il podio. #Giro -