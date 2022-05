Napolitano operato a Roma, prognosi riservata (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico all'addome, all'ospedale Spallanzani di Roma. Ne ha dato la notizia la stessa struttura ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica Giorgioè stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico all'addome, all'ospedale Spallanzani di. Ne ha dato la notizia la stessa struttura ...

Advertising

TgLa7 : #Napolitano operato allo #Spallanzani, prognosi riservata - pio_rocchi : RT @m_maunakea: Non è l’unico ad essere operato, ne’ ad essere in terapia intensiva, tanto più a 97 anni che neppure li operano e non trova… - Urano2410 : RT @officialMorris: Uno di 97 anni, se non fosse #Napolitano, non l’avrebbero operato: avrebbero lasciato decorrere la cosa fino alla morte… - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Napolitano operato all’addome. Il chirurgo: «Il presidente ha superato l’intervento e sta bene» - adducesocial : RT @Deputatipd: Un grande abbraccio a Giorgio Napolitano operato a Roma e gli auguri più grandi. @emanuelefiano -