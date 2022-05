Multiproprietà Napoli e Bari: altro ricorso per i De Laurentiis (Di sabato 21 maggio 2022) Napoli e Bari con Aurelio e Luigi De Laurentiis sono pronti ad un altro ricorso per il caso Multiproprietà. La famiglia De Laurentiis al momento deve decidere quale società vendere entro il 2024, come imposto dalla Figc. Un primo ricorso è stato già rigettato, ma i due proprietari non hanno intenzione di mollare. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà a breve alla Corte Sportiva di Appello il ricorso per conto delle società coinvolte. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport esistono principi generali di diritto che non possono essere ignorati secondo la proprietà e secondo il legale Grassani. Secondo i De Laurentiis non è possibile impedire un’attività imprenditoriale che è stata regolarmente acquisita e che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022)con Aurelio e Luigi Desono pronti ad unper il caso. La famiglia Deal momento deve decidere quale società vendere entro il 2024, come imposto dalla Figc. Un primoè stato già rigettato, ma i due proprietari non hanno intenzione di mollare. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà a breve alla Corte Sportiva di Appello ilper conto delle società coinvolte. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport esistono principi generali di diritto che non possono essere ignorati secondo la proprietà e secondo il legale Grassani. Secondo i Denon è possibile impedire un’attività imprenditoriale che è stata regolarmente acquisita e che ...

Advertising

infoitsport : Multiproprietà Napoli e Bari: altro ricorso per i De Laurentiis - napolipiucom : Multiproprietà Napoli e Bari: altro ricorso per i De Laurentiis #Bari #napoli #ForzaNapoliSempre… - SportdelSud : La famiglia #delaurentiis non vuole mollare la multiproprietà #Napoli-#Bari. Infatti, verrà presentato oggi ricorso… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Bari-multiproprietà, i De Laurentiis fanno ricorso: I De Laurentiis non mollano sul tema della… - cn1926it : PUNTI DI SVISTA – No alle multiproprietà, #DeLaurentiis al bivio: vendere #Napoli o #Bari? -