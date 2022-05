L’urgenza di votare “sì” ai referendum sulla giustizia Parla il giudice Virga

(Di sabato 21 maggio 2022) “Finalmente mi sento un uomo libero”. Ildi Palermo Tommasoassapora il gusto del secondo giorno da pensionato dopo quarantotto anni trascorsi nelle aule dei tribunali. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Today.it

... senza una sollecita definizione dei lavori del Senato con'... minacciando dicontro. Ma, evidentemente, nonostante il ... evidentemente, nonostante il consiglio dei ministri convocato d'...O si va ao bisogna smetterla di lamentarsi della ... E c'è anche chi dice che non bastano né'una né gli altri, che ci vuole ... dice che "la norma è stata dettata dall'di assecondare ... Referendum giustizia: cosa c'è da sapere per votare il 12 giugno