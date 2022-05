Leclerc alieno, pole pazzesca a Barcellona: Ferrari premiata, Verstappen studia il riscatto in gara (Di sabato 21 maggio 2022) Sembra umano, ma a ben guardare si tratta di un alieno. Charles Leclerc si prende la quarta pole stagionale su sei GP e inizia come meglio non potrebbe questo weekend in Spagna in cui l’obiettivo della Ferrari è riscattare le ultime due gare e tornare a vincere. Con il monegasco in queste condizioni, poi, sarà più semplice. Già, perché quanto fatto dal “predestinato” sul circuito di Montmelò è davvero immenso. E’ vero, i problemi tecnici di Verstappen sicuramente potranno aver dato una mano, ma il tempo stampato da Leclerc è straordinario. E lo è di più se si considera che viene realizzato nell’unico tentativo a disposizione, visto che (sembra umano, lo abbiamo detto) nel primo giro era andato in testa coda. Chiunque, sapendo che in caso di nuovo errore sarebbe partito dalla quinta ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Sembra umano, ma a ben guardare si tratta di un. Charlessi prende la quartastagionale su sei GP e inizia come meglio non potrebbe questo weekend in Spagna in cui l’obiettivo dellaè riscattare le ultime due gare e tornare a vincere. Con il monegasco in queste condizioni, poi, sarà più semplice. Già, perché quanto fatto dal “predestinato” sul circuito di Montmelò è davvero immenso. E’ vero, i problemi tecnici disicuramente potranno aver dato una mano, ma il tempo stampato daè straordinario. E lo è di più se si considera che viene realizzato nell’unico tentativo a disposizione, visto che (sembra umano, lo abbiamo detto) nel primo giro era andato in testa coda. Chiunque, sapendo che in caso di nuovo errore sarebbe partito dalla quinta ...

Advertising

Ovcean__ : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… - elextomlinson : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… - OnlyLoveINTER : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… - ericordarcicosi : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… - mikim21051 : RT @itsgiuliadip: questo ha sbinnato ma non si è fatto condizionare per niente dall’errore e subito dopo ha tirato fuori un giro mostruoso.… -