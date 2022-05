Lazio, scelta a sorpresa di Luis Alberto per l’ultima giornata: Sarri spiazzato (Di sabato 21 maggio 2022) Luis Alberto salta l’ultima di campionato e torna in anticipo in Spagna. Lazio Luis Alberto SarriLuis Alberto ha deciso di anticipare il termine della stagione e ha lasciato in anticipo la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista ha già fatto rientro in patria, indispettendo Maurizio Sarri, che per la sfida col Verona dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile. Luis Alberto venerdì non si è allenato a causa di alcuni fastidi muscolari, è questa ormai è la quinta volta in sei stagioni che lo spagnolo salta l’ultima giornata di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022)saltadi campionato e torna in anticipo in Spagna.ha deciso di anticipare il termine della stagione e ha lasciato in anticipo la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista ha già fatto rientro in patria, indispettendo Maurizio, che per la sfida col Verona dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile.venerdì non si è allenato a causa di alcuni fastidi muscolari, è questa ormai è la quinta volta in sei stagioni che lo spagnolo saltadi ...

