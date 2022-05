L’arrivo degli alieni sulla terra è imminente | La profezia del sensitivo non lascia dubbi (Di sabato 21 maggio 2022) Il famoso mago e sensitivo Uri Geller ha dichiarato che presto gli extraterrestri si mostreranno agli umani. E ha aggiunto che gli alieni sono stati presenti sulla terra fin dai tempi antichi. A breve ci sarà un contatto fra uomini ed extraterrestri. Ma tale incontro avverrà solo dopo millenni di studio silenzioso da parte degli alieni. Come lo sappiamo? Ce lo ha detto Geller. Una scena del film La guerra dei mondi (wikipedia) – www.curiosauro.itGli alieni sono stati sulla terra fin dai tempi antichi, parola di Geller Il nostro stimato Uri Geller non è giunto a tale profonda verità solo attraverso le sue doti da navigato sensitivo, ma dice anche di aver a lungo studiato i documenti segreti della NASA… E secondo la sua ... Leggi su curiosauro (Di sabato 21 maggio 2022) Il famoso mago eUri Geller ha dichiarato che presto gli extraterrestri si mostreranno agli umani. E ha aggiunto che glisono stati presentifin dai tempi antichi. A breve ci sarà un contatto fra uomini ed extraterrestri. Ma tale incontro avverrà solo dopo millenni di studio silenzioso da parte. Come lo sappiamo? Ce lo ha detto Geller. Una scena del film La guerra dei mondi (wikipedia) – www.curiosauro.itGlisono statifin dai tempi antichi, parola di Geller Il nostro stimato Uri Geller non è giunto a tale profonda verità solo attraverso le sue doti da navigato, ma dice anche di aver a lungo studiato i documenti segreti della NASA… E secondo la sua ...

