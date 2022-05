(Di sabato 21 maggio 2022) La prima giornata della convention napoletana di Forza Italia più che alla Mostra d'Oltremare si svolge a Marechiaro. Ristorante da Ciccetto, splendido affaccio sul Golfo. Silvioarriva per pranzo accompagnato dalla 'moglie' Marta Fascina e da suo padre, dalla senatrice Licia Ronzulli con la figlia, e dal presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai, Paolo Barachini. Quasi scene da un matrimonio. D'altra parte a pochi metri ne stanno festeggiando uno vero e figurati se gli sposi si lasciavano scappare l'occasione di una foto ricordo con l'ex presidente del Consiglio. "Mancavo qui da tanto tempo. Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano. Quando ero ragazzo dicevano che ero un vulcano di idee, come il Vesuvio". Ci sono tutti gli ingredienti per un tuffo nel passato: la ressa dei giornalisti,che si dice ...

Credo che l'Europa unita debba fare una proposta di pace, cercando di far accogliere agli ucraini le richieste di Putin. Venerdì 20 maggio 2022 - 20:09. La pace secondo Berlusconi: Ucraina accetti le richieste di Putin. Scene da un matrimonio a Marechiaro.