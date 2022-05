Jazz e altri incontri (Di sabato 21 maggio 2022) «Jazzocene», neologismo potente ma non autocelebrativo per gli Stati Generali della Federazione il Jazz Italiano (FDJI, presieduta da Paolo Fresu) che si stanno tenendo nel capoluogo emiliano (19-21 maggio). La L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) «ocene», neologismo potente ma non autocelebrativo per gli Stati Generali della Federazione ilItaliano (FDJI, presieduta da Paolo Fresu) che si stanno tenendo nel capoluogo emiliano (19-21 maggio). La L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

jazz_ste : RT @Moonlightshad1: È di nuovo Crozza a citare le inchieste di #Report. Negli altri programmi sono tutti troppo occupati a parlare d’altro… - jazz_ste : RT @GiuseppeConteIT: Dopo tre mesi di guerra, l'Italia deve caratterizzarsi per una svolta diplomatica intensa e decisa, coinvolgendo gli a… - viveremarche : Fano: Passaggi, Carnevale, BrodettoFest, Fano Jazz e gli altri: uno sguardo agli eventi dell'estate fanese… - dailygreen_it : Blue Mitchell, il trombettista jazz che non disdegnava le incursioni in altri generi - AntoninoAmodeo : @jazz_ste @radionowher @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle È la nostra unica speranza ,tutti gli altri sono la causa della sciagura italiana -