Incidente aereo in Friuli. Il velivolo precipita dopo un minuto dal decollo: soccorsi e vigili del fuoco sul posto (Di sabato 21 maggio 2022) Friuli, Incidente aereo mortale. precipita un ultraleggero nella provincia di Udine, in zona di Biauzzo, frazione di Codroipo. A bordo del mezzo due passeggeri. La vicenda sarebbe avvenuta intorno alle 9,45 e poco dopo, intorno alle 10,10 l'allarme. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 e la squadra dei vigili del fuoco. Nonostante la tempestività degli interventi, impossibile scongiurare il peggio per il passeggero del mezzo, che ha perso la vita. Tragedia in Friuli. precipita l'ultraleggero schiantandosi al suolo. In seguito all'Incidente aereo perde la vita un uomo di 40 anni, e non un ventenne come si era saputo inizialmente, il ferito un altro uomo.

