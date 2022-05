Giro d’Italia 2022, pagelle quattordicesima tappa: riscatto Simon Yates, si vede un grande Vincenzo Nibali (Di sabato 21 maggio 2022) La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022 (Santena – Torino, 147 km) vede la vittoria di Simon Yates, che giunge sul traguardo in solitaria dopo un attacco a 5 chilometri dal termine. Al secondo posto a 15 secondi dall’inglese si piazza Jay Hindley, che anticipa la nuova maglia rosa Richard Carapaz e Vincenzo Nibali, quarto. Gli altri big arrivano più staccati, con Domenico Pozzovivo quinto a 28 secondi da Yates, Joao Almeida sesto a 39 secondi e il duo della Bahrain Victorious a 51 secondi. Juan Pedro Lopez giunge decimo ad oltre 4 minuti e perde così la maglia rosa, mentre escono di classifica Alejandro Valverde, Guillame Martin e Wilco Kelderman. GLI HIGHLIGHTS DELLA tappa ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ladel(Santena – Torino, 147 km)la vittoria di, che giunge sul traguardo in solitaria dopo un attacco a 5 chilometri dal termine. Al secondo posto a 15 secondi dall’inglese si piazza Jay Hindley, che anticipa la nuova maglia rosa Richard Carapaz e, quarto. Gli altri big arrivano più staccati, con Domenico Pozzovivo quinto a 28 secondi da, Joao Almeida sesto a 39 secondi e il duo della Bahrain Victorious a 51 secondi. Juan Pedro Lopez giunge decimo ad oltre 4 minuti e perde così la maglia rosa, mentre escono di classifica Alejandro Valverde, Guillame Martin e Wilco Kelderman. GLI HIGHLIGHTS DELLA...

