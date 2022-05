Geo Barents, sei migranti in mare (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri mattina sei migranti salvati nei giorni scorsi dalla nave Geo Barents, di Medici senza frontiere, si sono lanciati in mare davanti alle coste di Augusta. Soccorsi per la seconda L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri mattina seisalvati nei giorni scorsi dalla nave Geo, di Medici senza frontiere, si sono lanciati indavanti alle coste di Augusta. Soccorsi per la seconda L'articolo proviene da il manifesto.

Interrotto lo sbarco della Geo Barents, sei migranti si gettano in mare

ROMA - Sei migranti, salvati dalla Geo Barents, si sono gettati in mare questa mattina dal ponte della nave umanitaria di Medici senza frontiere, dopo aver atteso per 11 giorni di toccare terra.

Augusta, Sr - Sei migranti a bordo della nave della ong Geo Barents si sono lanciati in acqua nel porto di Augusta, nel tentativo di raggiungere il suolo italiano e chiedere accoglienza: un gesto disperato, dopo che ieri sera - dopo sei ore di operazioni - lo sbarco è stato interrotto.

Continuerà nella giornata di domani lo sbarco dei 471 migranti giunti al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, a bordo della Geo Barents, la nave dell'Ong Medici Senza Frontiere.

Rinviato a domani lo sbarco dei migranti giunti ieri al porto di Augusta con la nave Geo Barents, della ong Medici Senza Frontiere. Dei 471 stranieri soccorsi nei gironi scorsi in diversi intervento a mare.