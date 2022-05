Formazioni ufficiali Genoa Bologna | le scelte degli allenatori

(Di sabato 21 maggio 2022) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Semper; Hefti, Östigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Portanova, Amiri, Gudmunsson; Yeboah. Allenatore: Blessin.A disposizione: Vodisek, Sirigu, Masiello, Melegoni, Czyborra, Ghiglione, Ekuban, Destro, Frendrup, Cambiaso, Rovella, Kallon.(3-5-2): Bardi, Amey, Binks, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks; Raimondo, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.A disposizione: Molla, Bagnolini, Hickey, ...

