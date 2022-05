Diamond League a Birmingham, Tamberi per il riscatto dopo il flop di Doha (Di sabato 21 maggio 2022) Gianmarco Tamberi Milano, 21 maggio 2022 - dopo il flop nella prima uscita stagione outdoor, conclusa con il settimo posto e un deludente 2,20 a Doha, Gianmarco Tamberi va a caccia del riscatto in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) GianmarcoMilano, 21 maggio 2022 -ilnella prima uscita stagione outdoor, conclusa con il settimo posto e un deludente 2,20 a, Gianmarcova a caccia delin ...

