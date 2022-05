Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E APPIA. DISAGI SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO, SIA VERSOSIA VERSO LATINA. TRASPORTO FERROVIARIO RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE. RICORDIAMO CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: REGOLARE LA METRO A, CHIUSE LE STAZIONI ...