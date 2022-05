Ultime guerra in Ucraina, Zelensky sul Donbass: «È un inferno lì» (Di venerdì 20 maggio 2022) «È un inferno lì. E non è un'esagerazione». Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito l'attuale situazione di guerra in Donbass. Il terreno di scontro è una regione che si ipotizzava da tempo potesse diventare l'area in cui si sarebbe potuta inasprire la conflittualità dopo la prima fase delle ostilità seguite all'invasione russa. guerra in Ucraina, la situazione in Donbass secondo Zelensky In questa fase i russi, in base alla narrazione di Zelensky, starebbero intensificando il loro sforzo proprio nella parte orientale del territorio del paese. «Le forze armate ucraine - ha spiegato il leader ucraino - continuano ad avanzare per liberare la regione di Kharkiv. Ma nel Donbass ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 20 maggio 2022) «È unlì. E non è un'esagerazione». Così il presidente dell'Volodymyrha definito l'attuale situazione diin. Il terreno di scontro è una regione che si ipotizzava da tempo potesse diventare l'area in cui si sarebbe potuta inasprire la conflittualità dopo la prima fase delle ostilità seguite all'invasione russa.in, la situazione insecondoIn questa fase i russi, in base alla narrazione di, starebbero intensificando il loro sforzo proprio nella parte orientale del territorio del paese. «Le forze armate ucraine - ha spiegato il leader ucraino - continuano ad avanzare per liberare la regione di Kharkiv. Ma nel...

