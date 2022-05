“U&D” | Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta | ecco con chi esce dal programma

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 maggio 2022) A “Uomini e Donne”hala sua. La ragazza ha deciso di uscire mano nella mano con uno dei suoi corteggiatori.avrà scelto Matteo o Andrea? In attesa della puntata, è già uscito fuori tutto. “Uomini e Donne”,hala suaIl sito “Il Vicolo delle News” ha riportato in anteprima il nome di chi, ha scelto come suo partner. Si tratta di Matteo Farnea o Andrea Della Cioppa? Ovviamente tutti i particolari e le parole dette dai protagonisti del trono classico saranno visibili quando Maria De Filippi farà trasmettere la puntata su Canale 5.ha scelto il corteggiatore Matteo Farnea e indubbiamente Andrea ...