Ucraina | Mulè | ' quarto decreto invio armi? non lo stiamo preparando'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Un quarto decreto per l'invio di armi a Kiev "non mi risulta si stia preparando", tuttavia "se servissero manderemo anche altre armi all'Ucraina, se non fosse necessario non lo faremo". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato Forza Italia. Mulé spiega poi che "noi siamo pronti ad andare, laddove ci fosse una richiesta, a sminare il porto di Odessa, abbiamo delle navi cacciamine pronte ad esser utilizzate, sono allertate ed in 'prontezza', come si dice in questi casi".

