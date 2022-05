Svolta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la testimonianza che fa crollare tutto (Di venerdì 20 maggio 2022) Ida e Riccardo a Uomini e Donne stanno facendo nuovamente parlare di sé. Ma c’è chi non li vede affatto come una coppia in futuro I personaggi più chiacchierati del momento nel salotto di Uomini e Donne non sono un tronista ed una corteggiatrice o viceversa. Bensì due protagonisti ormai di vecchia data che stanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ida ea Uomini e Donne stanno facendo nuovamente parlare di sé. Ma c’è chi non li vede affatto come una coppia in futuro I personaggi più chiacchierati del momento nel salotto di Uomini e Donne non sono un tronista ed una corteggiatrice o viceversa. Bensì due protagonisti ormai di vecchia data che stanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

UstaUnisannio : Il Dipartimento di Ingegneria #unisannio tra i 350 migliori d’Italia. La valutazione svolta dall’#Anvur sulla produ… - fra_macri : @tcarapezza Si si, si parla anche per smorzare ansia.. Diciamo che tra ?? e proseguire con #Elliott in vista di una… - lamescolanza : Si è svolta a Genova la tappa regionale del roadshow di presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa… - il_Malpensante : @PaoloBorg Scritto così sembra che sia stato espulso DURANTE la pandemia. 'missione russa SVOLTA durante la pandemi… - SimonaVentura17 : @Paola34307898 @LucianoLuca7 @Federic27139065 Credo che la paura non sia nelle corde di chi ha voluto dare una svol… -