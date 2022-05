Studio psichiatri boccia misure per limitare gioco d'azzardo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Le attuali misure restrittive previste dalla legge per ridurre il rischio di disturbi da gioco d'azzardo - distanziometro e limitazioni sul numero di scommesse e fasce orarie - sono poco efficaci, per operatori sanitari e giocatori patologici che “concordano: oggi non ci sono misure sufficienti per fare in modo che una persona con un problema di dipendenza da gioco trovi sistemi che possano aiutarla ad autoescludersi. C'è una discrepanza tra quanto è ritenuto più o meno efficace, da chi non ha il problema rispetto a chi lo vive”, spiega Mauro Pettorruso, psichiatra e ricercatore presso l'università Gabriele d'Annunzio di Chieti, tra gli autori dello Studio pilota ‘Preventive strategies in gambling disorder: a survey investigating the opinion of ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Le attualirestrittive previste dalla legge per ridurre il rischio di disturbi dad'- distanziometro e limitazioni sul numero di scommesse e fasce orarie - sono poco efficaci, per operatori sanitari e giocatori patologici che “concordano: oggi non ci sonosufficienti per fare in modo che una persona con un problema di dipendenza datrovi sistemi che possano aiutarla ad autoescludersi. C'è una discrepanza tra quanto è ritenuto più o meno efficace, da chi non ha il problema rispetto a chi lo vive”, spiega Mauro Pettorruso, psichiatra e ricercatore presso l'università Gabriele d'Annunzio di Chieti, tra gli autori dellopilota ‘Preventive strategies in gambling disorder: a survey investigating the opinion of ...

