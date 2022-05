Sanità, 200 mln contro caro bollette per enti Ssn (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Duecento milioni di euro destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere per fronteggiare il caro bollette. Tra le misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali inserite nel decreto legge 50 del 17 maggio 2022, l’articolo 40 prevede per l’anno 2022 l’incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato di 200 milioni di euro ‘allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli enti del Ssn determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Duecento milioni di euro destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere per fronteggiare il. Tra le misure straordinarie in favore delle regioni e deglilocali inserite nel decreto legge 50 del 17 maggio 2022, l’articolo 40 prevede per l’anno 2022 l’incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato di 200 milioni di euro ‘allo scopo di contribuire ai maggiori costi per glidel Ssn determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche’. L'articolo proviene da Italia Sera.

