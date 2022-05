(Di venerdì 20 maggio 2022) La vicenda relativa all’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci fa discutere:dice la sua ricordando il suo papà. L’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci a Vittorio Gassman ha suscitato una dura polemica da parte del figlio di Nino Manfredi, il regista Luca Manfredi. Secondo il regista, infatti, il teatro del comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Frosinone andava intitolato proprio al suo papà, nato a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921 (Vittorio Gassman è invece nato a Genova, ndr). Una polemica, quella di Luca Manfredi, che si struttura anche su altre mancanze che avrebbe avuto il comune ciociaro. Il figlio dell’indimenticabile artista sottolinea infatti come si siano verificati anche deirdi nella celebrazione dei cento anninascita ...

Advertising

UgoBaroni : RT @domenicatv2000: Il 22 maggio #FinalmenteDomenica celebrerà la festa di Santa Rita, facendo tappa a Cascia, nel luogo dove sono custodit… - CanzanoBarbara : RT @domenicatv2000: Il 22 maggio #FinalmenteDomenica celebrerà la festa di Santa Rita, facendo tappa a Cascia, nel luogo dove sono custodit… - domenicatv2000 : Il 22 maggio #FinalmenteDomenica celebrerà la festa di Santa Rita, facendo tappa a Cascia, nel luogo dove sono cust… - zazoomblog : Rita Dalla Chiesa il dramma che spezza il cuore: la confessione arrivata in diretta - #Dalla #Chiesa #dramma… - otuscops : RT @APatrignan: @ErMejoSindaco Eh, te piacerebbe ! Cosi' fai bella figura con Rita Dalla Chiesa, Gassmann e altri piacioni anti-Raggi ! ?? -

... Luca Li Voti ( Keep On Live), Lucrezia Muscianisi (MishMash), Mariadi Nuzzo (Ellenic), ...tecnologia nella musica, all'ecosostenibilità, dal gender balance al copyright. Grande attenzione ...Ancora una volta l'Istituto 'Luigi Russo' di Caltanissetta, si distingue alle gare regionali dei Giochi della Chimica rivolte ai giovani studenti. L'istituto, direttoprof.ssa MariaBasta, si è sempre differenziato per i numerosi riconoscimenti degli studenti in campo scientifico nelle sue diverse articolazioni biologiche, chimiche, mediche, fisiche, e ...Alcune poesie tratte da Nudarsi, l’ultima silloge di Rita Felerico edita da Turisa, saranno messe in scena dalle allieve del laboratorio di Scrittura “La ...Santa Rita da Cascia ed il miracolo delle rose. Conosciuta come la santa dei casi impossibili, la sua festa ricorre il 22 maggio.