Piazza Affari ritraccia, spread torna sopra i 200 punti (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – In deciso rialzo per gran parte della seduta, in corrispondenza della chiusura degli scambi i listini europei hanno praticamente azzerato i guadagni. A sostenere gli acquisti nella prima parte è stata la decisione delle autorità cinesi di ridurre i saggi sui prestiti a 5 anni mentre nel corso del pomeriggio la debolezza di Wall Street ha consigliato, anche in vista del weekend, una maggiore prudenza. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 24.095 punti (+0,12%), spiccano le performance di Nexi (+4,45%), di Inwit (+3,69%) e di Enel (+3,15%). Guadagni più contenuti per Eni (+0,75%) e segno meno per Intesa Sanpaolo (-0,25%) alla vigilia dello stacco del dividendo. In rosso anche Banco Bpm (-1,32%) in scia delle voci sui nuovi alleati nel settore bancassurance. Prese di beneficio per Assicurazioni Generali (-0,58%), spinta ieri dalla presentazione di conti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – In deciso rialzo per gran parte della seduta, in corrispondenza della chiusura degli scambi i listini europei hanno praticamente azzerato i guadagni. A sostenere gli acquisti nella prima parte è stata la decisione delle autorità cinesi di ridurre i saggi sui prestiti a 5 anni mentre nel corso del pomeriggio la debolezza di Wall Street ha consigliato, anche in vista del weekend, una maggiore prudenza. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 24.095(+0,12%), spiccano le performance di Nexi (+4,45%), di Inwit (+3,69%) e di Enel (+3,15%). Guadagni più contenuti per Eni (+0,75%) e segno meno per Intesa Sanpaolo (-0,25%) alla vigilia dello stacco del dividendo. In rosso anche Banco Bpm (-1,32%) in scia delle voci sui nuovi alleati nel settore bancassurance. Prese di beneficio per Assicurazioni Generali (-0,58%), spinta ieri dalla presentazione di conti ...

Advertising

AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude sopra la parità (+0,12%). Lo spread sale oltre 200 punti - MilanoFinanza : Piazza Affari chiude sopra la parità (+0,12%). Lo spread sale oltre 200 punti - paolocalcinari : RT @classcnbc: #UPDATE- borse europee chiudono in verde ma riducono gli acquisti in scia a #WallStreet: ????+0,1% ????+0,2% ????+0,6% ????+1,1% A… - classcnbc : #UPDATE- borse europee chiudono in verde ma riducono gli acquisti in scia a #WallStreet: ????+0,1% ????+0,2% ????+0,6%… - investire_biz : Cosa fare con le #azioni #Stellantis? Comprare o vendere secondo l’analisi tecnica? Vediamo come operare sul titolo… -