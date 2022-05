Patrick Vieira nella bufera: rifila un calcione a un tifoso dell'Everton e lo stende. Rischio maxi squalifica per l'ex Juve (Di venerdì 20 maggio 2022) Patrick Vieira nella bufera . Il finale di partita di Everton - Crystal Palace è stato convulso e l'ex giocatore della Juventus si è reso protagonista di un episodio che fa discutere . I padroni di ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022). Il finale di partita di- Crystal Palace è stato convulso e l'ex giocatorentus si è reso protagonista di un episodio che fa discutere . I padroni di ...

