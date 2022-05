Pamela Prati, rivelazione a sorpresa: «Gf Vip 7? Sarei felicissima di partecipare» (Di venerdì 20 maggio 2022) Pamela Prati al GF Vip 7? Voci di corridoio riportano che la nota soubrette sarebbe infatti una delle papabili concorrenti della prossima edizione del reality. A riportare l’indiscrezione è la rivista Nuovo a cui Pamela ha rilasciato un’intervista. La diva protagonista del caso Mark Caltagirone ha dichiarato di essere finalmente pronta per rientrare fra le quattro mura del GF VIP: «So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne Sarei felicissima» ha dichiarato Pamela Prati. Pamela ha poi aggiunto: «Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa». Infatti, l’esperienza già vissuta nella Casa del GF ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 20 maggio 2022)al GF Vip 7? Voci di corridoio riportano che la nota soubrette sarebbe infatti una delle papabili concorrenti della prossima edizione del reality. A riportare l’indiscrezione è la rivista Nuovo a cuiha rilasciato un’intervista. La diva protagonista del caso Mark Caltagirone ha dichiarato di essere finalmente pronta per rientrare fra le quattro mura del GF VIP: «So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne» ha dichiaratoha poi aggiunto: «Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare unadiversa». Infatti, l’esperienza già vissuta nella Casa del GF ...

diorsunset_ : la puntata di belve con pamela prati la mia merda - vincycernic2 : Patrizia Groppelli, Pamela Prati, Manuela Arcuri e la Sacerdotessa Fariba in lizza per il GFVIP 7 - Thatslife1618 : Io ci ho provato. Pamela Prati docet. Potresti apprezzare l'impegno e la fantasia @StrangisLuigi #Amici21… - stupidolovers : RT @vogliadiniente: pamela prati manuela arcuri fariba tehrani nomi che circolano per il gfvip7 in ordine la scenata contro l'elfo l'ares g… - Emanuela2011 : Ma vi rendete conto che due anni fa il problema del nostro Paese era il matrimonio di Pamela Prati? ?? -