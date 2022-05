Pamela Prati forse al Grande fratello Vip ma Barbara D’Urso … (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo alcune indiscrezioni Pamela Prati potrebbe tornare al Grande fratello Vip. Ricorderete sicuramente quando nel 2016 ha preso parte alla prima edizione del reality di casa Mediaset. La sua permanenza all’interno della casa non è passata inosservata e soprattutto la sua uscita, visto che ha abbandonato la casa in modo del tutto originale “chiedendo un taxi” fuori dalla porta rossa. Da quel momento ne è passato di tempo e poi è stata al centro dell’attenzione per via della storia con Mark Caltagirone. A distanza di alcuni anni adesso Pamela sembra che sia disposta a tornare al reality come concorrente. Pamela Prati vorrebbe tornare al Grande fratello vip a distanza di alcuni anni “So che c’è un forte desiderio da parte del ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo alcune indiscrezionipotrebbe tornare alVip. Ricorderete sicuramente quando nel 2016 ha preso parte alla prima edizione del reality di casa Mediaset. La sua permanenza all’interno della casa non è passata inosservata e soprattutto la sua uscita, visto che ha abbandonato la casa in modo del tutto originale “chiedendo un taxi” fuori dalla porta rossa. Da quel momento ne è passato di tempo e poi è stata al centro dell’attenzione per via della storia con Mark Caltagirone. A distanza di alcuni anni adessosembra che sia disposta a tornare al reality come concorrente.vorrebbe tornare alvip a distanza di alcuni anni “So che c’è un forte desiderio da parte del ...

Advertising

Francy23081990 : @Soleil_stasi A me sembri più Pamela Prati ?? Salutami il tuo Mark Caltagirone ?? - kindamonta : @Fabio68017588 È la Pamela Prati della filosofia - Claky6 : @Mattiabuonocore Ancora in giro Pamela prati?ancora credibile ?????????????????????????????? - Roseflo94152971 : @Mestanaccount1 Ahhaahhaahahha?? ho letto in giro che probabilmente ci saranno pamela prati e la Arcuri - tonyeffetto : PAMELA PRATI E MANUELA ARCURI VERSO IL #gfvip7 LA NOTIZIA SIA VERA O MENO, IL NUOVO CAST PREMETTE BENE. IN ATTESA D… -