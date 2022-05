Napoli | Rezaei | “Non accetterei la cessione di nessuno La squadra va rinforzata Insigne una colonna del Napoli | mancherà”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rahman, ex calciatore di Livorno e Perugia. Nelaccetteresti ladi Koulibaly o Osimhen? “È veramente una bella domanda. Io non, la rinforzerei lainvece che cedere qualcuno. Sarebbe un peccato nel, che ha fatto molto bene in questi anni. Dovrebbe rinforzare laper poter competere in Champions, ed anche il presidente dovrebbe mettere qualcosa in più per alzare il livello dellaa livello internazionale. Amanca la Champions per ...