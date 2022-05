Luigi De Laurentiis: “Per il bene del calcio, dobbiamo migliorare in un aspetto” (Di venerdì 20 maggio 2022) Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto al forum “Il calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. Il figlio del presidente del Napoli, ha parlato del futuro del calcio e ha spiegato quali sono le priorità di questo sport. Luigi De Laurentiis Presidente Bari Di seguito il suo intervento: “Le innovazioni sono una priorità, sono d’accordo sul fatto che sia un problema culturale. Bisogna imparare a copiare, se all’estero ci sono dei benchmark importanti, sfruttando la nostra cultura. La mia priorità è imparare a comunicare con i giovani, raccontare cosa è il calcio oggi ai giovani. La comunicazione sta cambiando molto rapidamente, oggi una generazione dura cinque anni. Secondo me è anche responsabilità dei media: va trovato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022)De, presidente del Bari, è intervenuto al forum “Ilche l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. Il figlio del presidente del Napoli, ha parlato del futuro dele ha spiegato quali sono le priorità di questo sport.DePresidente Bari Di seguito il suo intervento: “Le innovazioni sono una priorità, sono d’accordo sul fatto che sia un problema culturale. Bisogna imparare a copiare, se all’estero ci sono dei benchmark importanti, sfruttando la nostra cultura. La mia priorità è imparare a comunicare con i giovani, raccontare cosa è iloggi ai giovani. La comunicazione sta cambiando molto rapidamente, oggi una generazione dura cinque anni. Secondo me è anche responsabilità dei media: va trovato ...

