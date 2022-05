La sanità in lacrime per la morte del professor Cinì, aveva inaugurato il reparto di Ortopedia a Senigallia (Di venerdì 20 maggio 2022) Senigallia Cordoglio a Senigallia per la scomparsa , a 88 anni, del professor Sergio Cinì, luminare della medicina, uno fra i più noti ortopedici e traumatologi del Paese. Il professor Cinì era stato ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022)Cordoglio aper la scomparsa , a 88 anni, delSergio, luminare della medicina, uno fra i più noti ortopedici e traumatologi del Paese. Ilera stato ...

Advertising

emigrante81 : RT @CarloVerdelli: @Pennacchiiiii @oggisettimanale Supplemento di 40 dollari per le lacrime di una bambina a una visita oculistica negli St… - CarmeloMontana2 : RT @CarloVerdelli: @Pennacchiiiii @oggisettimanale Supplemento di 40 dollari per le lacrime di una bambina a una visita oculistica negli St… - ValentinaSicolo : RT @CarloVerdelli: @Pennacchiiiii @oggisettimanale Supplemento di 40 dollari per le lacrime di una bambina a una visita oculistica negli St… - LaStefi_P : RT @CarloVerdelli: @Pennacchiiiii @oggisettimanale Supplemento di 40 dollari per le lacrime di una bambina a una visita oculistica negli St… - albertorain9999 : RT @CarloVerdelli: @Pennacchiiiii @oggisettimanale Supplemento di 40 dollari per le lacrime di una bambina a una visita oculistica negli St… -