La globalizzazione moderna ha fallito e non ha protetto le fasce più deboli

(Di venerdì 20 maggio 2022) L'approccio dellapost anni ‘80, che ha prodotto tassi di crescita continui, ha visto una battuta d'arresto durante la pandemia del 2020, con la paralisi della supply chain che continua a produrre ritardi ed incremento dei costi di produzione, ulteriormente aggravati dall'attuale lockdown duro di Shanghai, maggiore porto di transito per le merci in partenza dalla Cina. Le misure di stimolo all'economia, con l'immissione di straordinarie risorse monetarie, non sono riuscite a mantenere il livello dei consumi, ingenerando uno stock di moneta in eccesso che non è ancora stato riassorbito. Tutto ciò, accoppiato con l'incremento dei costi, ha prodotto un'inflazione incontrollata che rischia di rimanere nel medio periodo. Inoltre, la guerra in Ucraina ci ha nuovamente mostrato come l'interdipendenza eccessiva con Paesi stranieri, soprattutto sulle risorse ...