(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di, questa mattina ha effettuato il sopralluogo presso il15e 20 milioni speso, il sottopassola. Due le corsie presenti con un doppio senso di marcia da percorrere con la velocità massima di 30km/h.che dovrebbe tenersi il prossimo mese di, manca solo una cabina elettrica per rifornire la corrente ai ventilatori presenti. “La sua valenza sarà verificata nel tempo – spiega il consigliere Gerardo Melillo – All’interno ci sono tutte le condizioni di sicurezza, qualche tempo questo aspetto è stato messo in discussione. In più c’è una buona segnaletica orizzontale che verticale, ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Tunnel di ##Avellino rivede la luce dopo 15 anni, l'inaugurazione a giugno ** - ottopagine : Tunnel di Avellino, dopo 15 anni siamo alla fine. Si inaugura a giugno #Avellino - ottopagine : Il tunnel e quel ritaglio di giornale: 'Dopo 15 anni siamo ancora a parlarne' #Avellino -

anteprima24.it

. 'Il Comune dipunta su cultura e turismo per una città sempre più ecosostenibile'. Cosi il sindaco Festa ...Festa punta a una rivoluzione della mobilità con l'apertura del. L'.... 'Un libro dei sogni quello immaginato dal sindaco Festa per il centro storico di'. Il consigliere di minoranza Dino Preziosi boccia l'isola pedonale nel cuore antico della ...... Il Tunnel di Avellino rivede la luce dopo 15 anni, l'inaugurazione a giugno Sopralluogo della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici. Il presidente Melillo: «Con l’Enel individuata la soluzione per la cabina Enel dopodiché non ci sono più ostacoli all’apertura. Saranno gli av ...«Tunnel aperto a giugno per la pedonalizzazione del centro storico». L'impegno porta la firma dell'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese, che ieri mattina ha fatto ...