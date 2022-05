Guida all'acquisto - Quanto costa (davvero) una Dacia Duster con gli incentivi (Di venerdì 20 maggio 2022) La Dacia Duster è una delle Suv più economiche del mercato. Ma non è solo questo il motivo del suo successo: è stabilmente tra le auto più vendute in Italia (e in Europa) perché è spaziosa, abbastanza confortevole e ha tutto il necessario per la Guida di tutti i giorni. Gli allestimenti più basici possono essere integrati con diversi optional, ma nei listini ci sono già versioni preconfigurate con le dotazioni più scelte dai clienti. Le varianti disponibili sono sei - Access, Essential, Comfort, Prestige, Prestige Up ed Extreme - con prezzi a partire da 14.350 euro e una gamma motori che comprende unità benzina, diesel e Gpl. Queste ultime due sono le uniche che rientrano negli incentivi auto 2022: il 1.0 TCe non bifuel, infatti, eccede di una manciata di grammi il limite di emissioni fissato a 135 g/km. Grazie ai ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 maggio 2022) Laè una delle Suv più economiche del mercato. Ma non è solo questo il motivo del suo successo: è stabilmente tra le auto più vendute in Italia (e in Europa) perché è spaziosa, abbastanza confortevole e ha tutto il necessario per ladi tutti i giorni. Gli allestimenti più basici possono essere integrati con diversi optional, ma nei listini ci sono già versioni preconfigurate con le dotazioni più scelte dai clienti. Le varianti disponibili sono sei - Access, Essential, Comfort, Prestige, Prestige Up ed Extreme - con prezzi a partire da 14.350 euro e una gamma motori che comprende unità benzina, diesel e Gpl. Queste ultime due sono le uniche che rientrano negliauto 2022: il 1.0 TCe non bifuel, infatti, eccede di una manciata di grammi il limite di emissioni fissato a 135 g/km. Grazie ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cisl, Luigi Sbarra rieletto segretario generale. Confermato all'unanimità alla guida del sindacato #ANSA - rscano : 'I prodotti oggetto di fornitura ICT dovranno rispettare i requisiti previsti dalle linee guida di cui all’art. 11… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: L’Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata.… - VivaLowCost : ??Sette cose da fare per trasformare la vostra casa? in una casa intelligente?, dalla rete wifi all?assistente vocal… - lividinvisibiIi : Ma io come facevo alle superiori a tornare alle due da scuola, mangiare, studiare e andare a scuola guida fino alle… -