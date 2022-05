Focaccia millesfoglie | semplice e veloce | impasto pazzesco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 20 maggio 2022) Se vuoi gustare un sapore ed una consistenza diverse dal solito ecco una ricetta che ti lascerà letteralmente a bocca aperta! Continuando a leggere troverai la ricetta di un panfatto in casa soffice ma croccante allo stesso tempo. Il procedimento non è difficile tuttavia bisogna avere attenzione durante alcuni passaggi ed essere estremamente delicati. Vedrai che il risultato varrà ogni sforzo. Prima preparazione Gli ingredienti da portare sul tavolo da lavoro sono: 600 gr di farina 10 gr di lievito secco 200 ml di latte caldo 200 ml di acqua tiepida 8 gr di sale In una ciotola versiamo il latte caldo e l’acqua tiepida. Successivamente aggiungiamo il lievito e mescoliamo con una fusta a mano per farlo sciogliere. Dopodiché aggiungiamo una parte della farina e il sale. Amalgamiamo tutto con una spatola per poi aggiungere il resto della farina e lavorare ...