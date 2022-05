Fiere: nell'ultima giornata di Codeway formazione e transizione energetica i temi focus (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Labitalia) - Dal “portare aiuto” al “portare sviluppo”, favorendo crescita economica sostenibile, inclusione sociale ed equità in loco. La cooperazione internazionale sempre più si muove in questa direzione, ma in Paesi nei quali il peso sociale ed economico dell'analfabetismo e del gap educativo è enorme, il perseguimento di questi obiettivi non può prescindere da attività volte alla diffusione dell'istruzione universale e di programmi di formazione ad alto valore aggiunto. Questo è stato il focus dell'appuntamento di apertura dell'ultimo giorno di Codeway Expo, la manifestazione di Fiera Roma dedicata alla Cooperazione allo Sviluppo Internazionale. Il convegno, organizzato assieme a Enel Foundation, partner scientifico della manifestazione, si è focalizzato proprio sull'importanza di sviluppare profili di alto livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Labitalia) - Dal “portare aiuto” al “portare sviluppo”, favorendo crescita economica sostenibile, inclusione sociale ed equità in loco. La cooperazione internazionale sempre più si muove in questa direzione, ma in Paesi nei quali il peso sociale ed economico dell'analfabetismo e del gap educativo è enorme, il perseguimento di questi obiettivi non può prescindere da attività volte alla diffusione dell'istruzione universale e di programmi diad alto valore aggiunto. Questo è stato ildell'appuntamento di apertura dell'ultimo giorno diExpo, la manifestazione di Fiera Roma dedicata alla Cooperazione allo Sviluppo Internazionale. Il convegno, organizzato assieme a Enel Foundation, partner scientifico della manifestazione, si è focalizzato proprio sull'importanza di sviluppare profili di alto livello ...

Advertising

kalud76 : Giovedì 25 Maggio (ore 13:00 Arena 4.0) presso SPSItalia , fiere di Parma, il nostro Head of PMO Salvatore Failla,… - BIA_UNIBO : RT @Unibo: ?? Il Career Day Unibo torna in presenza! Appuntamento il 17 maggio, dalle 9.30 alle 17, al Padiglione 33 di Bologna Fiere, con 1… - GSqueri : RT @Unibo: ?? Il Career Day Unibo torna in presenza! Appuntamento il 17 maggio, dalle 9.30 alle 17, al Padiglione 33 di Bologna Fiere, con 1… - BolognaFiere : RT @Unibo: ?? Il Career Day Unibo torna in presenza! Appuntamento il 17 maggio, dalle 9.30 alle 17, al Padiglione 33 di Bologna Fiere, con 1… - Unibo : ?? Il Career Day Unibo torna in presenza! Appuntamento il 17 maggio, dalle 9.30 alle 17, al Padiglione 33 di Bologna… -