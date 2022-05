Fate questo quando addentate la prima ciliegia della stagione. (Di venerdì 20 maggio 2022) È una tradizione antica, ancestrale e benaugurante: Fate questo quando addentata la prima ciliegia di stagione. Sì, ma cosa? Calma, una passo alla volta perché sono molte le superstizioni a tavola e siamo certe che non le conoscete tutte. Alcune sono note, altre no, ma fanno tutte parte della nostra storia e tutte affondano le radici nella cultura popolare, tutte sono legate a motivazioni empiriche che con il passare degli anni hanno acquisito valenza scaramantica. Una su tutte: non sedetevi in 13 a tavola! Perchè? Se pensate che la motivazione sia legate all’ultima cena di Gesù, al tradimento e alla crocefissione, vi sbagliate. In verità le origini sono legate alla mitologia scandinava. Erano 12 le divinità riunite intorno ad un banchetto, Loki il dio degli inganni e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 maggio 2022) È una tradizione antica, ancestrale e benaugurante:addentata ladi. Sì, ma cosa? Calma, una passo alla volta perché sono molte le superstizioni a tavola e siamo certe che non le conoscete tutte. Alcune sono note, altre no, ma fanno tutte partenostra storia e tutte affondano le radici nella cultura popolare, tutte sono legate a motivazioni empiriche che con il passare degli anni hanno acquisito valenza scaramantica. Una su tutte: non sedetevi in 13 a tavola! Perchè? Se pensate che la motivazione sia legate all’ultima cena di Gesù, al tradimento e alla crocefissione, vi sbagliate. In verità le origini sono legate alla mitologia scandinava. Erano 12 le divinità riunite intorno ad un banchetto, Loki il dio degli inganni e ...

