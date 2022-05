F1 GP Spagna, Russell: “Puntiamo a vincere, Ferrari e Red Bull stanno scappando via” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Noi Puntiamo a vincere, arrivare in top-5 non fa una grossa differenza anche se ci aiuta. Ferrari e Red Bull stanno scappando via, dobbiamo trovare più ritmo per cambiare la situazione. Abbiamo fiducia, anche se tutti i team stanno portando aggiornamenti. Non corriamo da soli, vedremo quale sarà la situazione. Sarà un weekend interessante, pur non avendo la bacchetta magica”. Lo ha detto George Russell, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Noi, arrivare in top-5 non fa una grossa differenza anche se ci aiuta.e Redvia, dobbiamo trovare più ritmo per cambiare la situazione. Abbiamo fiducia, anche se tutti i teamportando aggiornamenti. Non corriamo da soli, vedremo quale sarà la situazione. Sarà un weekend interessante, pur non avendo la bacchetta magica”. Lo ha detto George, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

