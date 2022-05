Borsellino: legale famiglia cita De Andrè, 'pm Di Matteo e Palma si credono assolti ma coinvolti' (Di venerdì 20 maggio 2022) Caltanissetta, 20 mag. (Adnkronos) - "Definire questo processo 'epocale' è anche riduttivo". Inizia con queste parole la sua arringa difensiva, l'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia di Paolo Borsellino, parte civile nel processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. "Il pm Stefano Luciani all'inizio della requisitoria ha ritenuto di chiedere scusa alle parti civili presenti, io vorrei rassicurare il dottor Luciani che non è lui che deve chiedere scusa, perché ha dato un contributo fondamentale per almeno 13 anni alla ricostruzione di questi eventi così dolorosi - dice l'avvocato Trizzino - Sono altri i pm che avrebbero dovuto chiedere scusa. Scuse mai arrivate. Nonostante noi crediamo che loro siano in qualche modo convolti nel confezionamento di quello che è stato definito nella sentenza 'Borsellino ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Caltanissetta, 20 mag. (Adnkronos) - "Definire questo processo 'epocale' è anche riduttivo". Inizia con queste parole la sua arringa difensiva, l'avvocato Fabio Trizzino,delladi Paolo, parte civile nel processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. "Il pm Stefano Luciani all'inizio della requisitoria ha ritenuto di chiedere scusa alle parti civili presenti, io vorrei rassicurare il dottor Luciani che non è lui che deve chiedere scusa, perché ha dato un contributo fondamentale per almeno 13 anni alla ricostruzione di questi eventi così dolorosi - dice l'avvocato Trizzino - Sono altri i pm che avrebbero dovuto chiedere scusa. Scuse mai arrivate. Nonostante noi crediamo che loro siano in qualche modo convolti nel confezionamento di quello che è stato definito nella sentenza '...

