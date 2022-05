Armi all’Ucraina, “Biden dice no alle richieste di lanciarazzi multipli a lunga gittata. Teme che siano usati per lanciare attacchi in Russia” (Di venerdì 20 maggio 2022) L’amministrazione di Joe Biden sta resistendo alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata: il timore è che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l’artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs (Multiple launch rocket system), il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato dall’industria bellica occidentale in questa categoria di armamenti. Ma la Casa Bianca non cede e i leader ucraini sono sempre più frustrati. “C’è stato un momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) L’amministrazione di Joesta resistendopressantidi Kiev di ottenere sistemi: il timore è che possano essereperin territorio russo, espandendo e prondo il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l’artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev chiede da tempo la fornitura diMlrs (Multiple launch rocket system), il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato dall’industria bellica occidentale in questa categoria di armamenti. Ma la Casa Bianca non cede e i leader ucraini sono sempre più frustrati. “C’è stato un momento ...

