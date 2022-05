(Di giovedì 19 maggio 2022) La foto diDista facendo il giro del web: l’avete vista in? La giovane ha un, guardate. L’ultima Miss Italia ha incantato il popolo del web con uno scatto a dir poco. Guardate come hanno reagito i fan. Il suo è uno dei nomi più in voga del L'articoloDi, inil webchemusica.it.

Advertising

FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: Miss Italia Calabria, inaugurata la #nuovasede con Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, l’#intervista - CarliFashionAgency… - ilmetropolitan : Miss Italia Calabria, inaugurata la #nuovasede con Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, l’#intervista - CarliFashionAge… - ilmetropolitan : Intervista a Zeudi Di Palma Miss Italia 2021 -

CheMusica

Special guest a Zanica la bergamasca Beatrice Farina, Miss Bella dei Laghi e protagonista della finale Miss Italia 2021 che ha visto vincitrice il 13 febbraio 2022 a VeneziaDi. Beatrice ...Special guests la Bergamasca Beatrice Farina, Miss Bella dei Laghi e protagonista della finale Miss Italia 2021 che ha visto vincitrice il 13 febbraio 2022 a VeneziaDi. Beatrice ha ... Zeudi Di Palma, in intimo infiamma il web | Fisico pazzesco Zeudi di Palma felicissima di essere giunta in Calabria, dove è stata presente in mattinata anche alla conferenza stampa di inaugurazione del nuovo anno di Miss Italia in Calabria ...Zeudi di Palma felicissima di essere giunta in Calabria, dove è stata presente in mattinata anche alla conferenza stampa di inaugurazione del nuovo anno di Miss Italia in Calabria ...