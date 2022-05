Yellowstone 5 | annunciata la data di uscita ufficiale

(Di giovedì 19 maggio 2022) La Paramount ha appena annunciato ladidi5, la nuova stagione della serie che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. I Duttons torneranno ufficialmente entro la fine dell'anno: la Paramount ha confermato ladidella quinta stagione di, rivelando che sarà presentata in anteprima domenica 13 novembre 2022. La notizia arriva appena un giorno dopo che la Paramount ha rivelato che la prossima stagione, la cui produzione è appena iniziata, sarebbe stata la più grande nella storia dello show, con 14 episodi divisi in due parti distinte da 7 episodi ciascuna. Ora i fan sanno quando potranno vedere i nuovi episodi episodi che, ovviamente, riprenderanno da ...

