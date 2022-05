Via Francigena: approvata la variante alla tappa 32, che include il centro storico di Colle di Val d’Elsa (Di giovedì 19 maggio 2022) Arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Regione Toscana e Associazione Europea delle Vie Francigene L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 maggio 2022) Arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Regione Toscana e Associazione Europea delle Vie Francigene L'articolo proviene da Firenze Post.

