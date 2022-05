Un'idea per la testa: i tagli medi per l'estate (Di giovedì 19 maggio 2022) tagli scalati, frange non troppo geometriche, wet look e styling poco composti. I consigli per un cambio look estivo Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022)scalati, frange non troppo geometriche, wet look e styling poco composti. I consigli per un cambio look estivo

Advertising

marattin : Tantissima gente ieri sera a Villa Borghese alla prima presentazione del libro di @matteorenzi , #IlMostro: una let… - borghi_claudio : Ho appena finito di vedere 'the dropout'... diciamo che potreste vederlo anche voi, così, giusto per farvi un idea… - emergency_ong : Il 15 maggio 1994 nasceva EMERGENCY: così #GinoStrada racconta quel momento nel suo libro #Unapersonaallavolta 28 a… - Romagialloross4 : @DAZN_IT Grazie @DAZN_IT per la citazione. Saremmo molto lieti se poteste acquistare la nostra t-shirt. Ci avete da… - AnnaMaritati : @EnricoLetta @MarinSanna NON SI AZZARDI a parlare per me: non ne ha titolo, né autorità. E Marin non faccia i conti… -