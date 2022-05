Un solo gesto può mettervi nei guai: ecco cosa penseranno di voi se lo fate (Di giovedì 19 maggio 2022) Già nell’antica Grecia si era soliti porre indice e pollice a formare un anello mentre si tenevano le altre dita estese. Un gesto antico quanto il mondo… che compare nell’arte già dal V secolo a.C. in statue e vasi dipinti. Non è sempre ok fare il gesto OK. In Russia e in Cina questa segno fatto con le mani implica un messaggio volgare od offensivo. Negli Stati Uniti, negli ultimi anni, ha assunto una pericolosa caratterizzazione razziale. gesto – curiosauro.itLa storia di un gesto antico e controverso Pare che il gesto dell’OK, che oggi interpretiamo come inequivocabile espressione traducibile con un “va tutto bene“, sia nato come come comunicazione d’amore. Il tocco fra pollice e indice nell’antica Grecia imitavano le labbra che si baciano. Il gesto assunse un significato di assenso ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 19 maggio 2022) Già nell’antica Grecia si era soliti porre indice e pollice a formare un anello mentre si tenevano le altre dita estese. Unantico quanto il mondo… che compare nell’arte già dal V secolo a.C. in statue e vasi dipinti. Non è sempre ok fare ilOK. In Russia e in Cina questa segno fatto con le mani implica un messaggio volgare od offensivo. Negli Stati Uniti, negli ultimi anni, ha assunto una pericolosa caratterizzazione razziale.– curiosauro.itLa storia di unantico e controverso Pare che ildell’OK, che oggi interpretiamo come inequivocabile espressione traducibile con un “va tutto bene“, sia nato come come comunicazione d’amore. Il tocco fra pollice e indice nell’antica Grecia imitavano le labbra che si baciano. Ilassunse un significato di assenso ...

ICazzotti : TelegoBBa passa a ripetizione Brozovic che tira via il pallone come gesto da punire severamente.Sblokkiamogli un ri… - Giorgia90504843 : RT @RossaMcFarland: Esclusività è quando scattano una foto per te e ce l'hai solo tu. Perché l'attimo immortalato non sarà mai uguale a nes… - AnsiAle : RT @RossaMcFarland: Esclusività è quando scattano una foto per te e ce l'hai solo tu. Perché l'attimo immortalato non sarà mai uguale a nes… - SesostriIII : @LaraMagoni Per FdI l’integrità morale di uno straniero è data per inesistente. Solo un gesto straordinario può sco… - elimir73 : RT @RossaMcFarland: Esclusività è quando scattano una foto per te e ce l'hai solo tu. Perché l'attimo immortalato non sarà mai uguale a nes… -