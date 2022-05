Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, primo caso sospetto in Francia (Di giovedì 19 maggio 2022) caso sospetto di Vaiolo delle scimmie nell’Ile-de-France. Lo riporta Bfmtv spiegando che il ministero della Salute francese ha diramato un bollettino ai medici, ma non ha fornito dettagli sul paziente. Si sa solo che ha una temperatura corporea superiore ai 38 gradi, una ‘eruzione vescicolare’, polmonite o encefalite senza una causa identificata. UN caso ANCHE IN ITALIA – Il Vaiolo delle scimmie arriva in Italia, il primo caso individuato a Roma. E’ stato identificato all’Istituto Lazzaro Spallanzani della Capitale “il primo caso italiano di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un giovane adulto di ritorno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022)dinell’Ile-de-France. Lo riporta Bfmtv spiegando che il ministero della Salute francese ha diramato un bollettino ai medici, ma non ha fornito dettagli sul paziente. Si sa solo che ha una temperatura corporea superiore ai 38 gradi, una ‘eruzione vescicolare’, polmonite o encefalite senza una causa identificata. UNANCHE IN ITALIA – Ilarriva in Italia, ilindividuato a Roma. E’ stato identificato all’Istituto Lazzaro Spallanzani della Capitale “ilitaliano di. Si tratta di un giovane adulto di ritorno ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - TheRoundedTable : a 2 anni dalla sua morte la musica piange uno dei suoi figli “La musica è una terapia per la società” ciao… - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: rabbia dei tifosi del #Milan, annuncio di Lotito su Milinkovic-Savic #Acmilan #Seriea… - News24_it : Covid, oggi in Italia 30.310 casi e 108 morti. Gimbe: “Contagi calano ma molto più lentamente”: ultime notizie e bo… -