Ucraina | Tajani | ' Berlusconi e Merkel potevano mediare | ora tocca all' Onu'

Roma, 19 mag (Adnkronos) - Il mediatore per la tregua in Ucraina "poteva essere l'Onu, ma l'Onu ha dormito. Potevano essere Berlusconi e Merkel, leader che avevano tutta la forza e lo spessore. Ma se le Nazioni unite avessero un sussulto di presenza politica potrebbero essere buoni mediatori. La Nazioni unite sono quelle più accreditate". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio, su Retequattro.

