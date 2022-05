Tragedia asilo, parla la donna indagata, la marcia c'era non ricorda se inserito freno a mano (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - "Sono sicura di aver lasciato la marcia inserita, il freno a mano non ricordo". E' quanto avrebbe affermato, secondo quanto riporta 'Repubblica', la donna della Passat che è finita nel giardino di un asilo a L'Aquila provocando la morte di un bimbo di 4 anni e il ferimento di altri cinque. Una versione che deve essere ancora vagliata dagli investigatori e dagli inquirenti, che stanno facendo tutta una serie di riscontri, assieme ad altre testimonianze raccolte. Le accuse formulate al momento dalla procura sono omicidio stradale e lesioni, reati che prevedono l'arresto che però al momento non è ancora avvenuto. È in attesa di essere convocata per l'interrogatorio davanti al pm Stefano Gallo la 38enne di origini bulgare che conduceva la Passat, poi parcheggiata davanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - "Sono sicura di aver lasciato lainserita, ilnon ricordo". E' quanto avrebbe affermato, secondo quanto riporta 'Repubblica', ladella Passat che è finita nel giardino di una L'Aquila provocando la morte di un bimbo di 4 anni e il ferimento di altri cinque. Una versione che deve essere ancora vagliata dagli investigatori e dagli inquirenti, che stanno facendo tutta una serie di riscontri, assieme ad altre testimonianze raccolte. Le accuse formulate al momento dalla procura sono omicidio stradale e lesioni, reati che prevedono l'arresto che però al momento non è ancora avvenuto. È in attesa di essere convocata per l'interrogatorio davanti al pm Stefano Gallo la 38enne di origini bulgare che conduceva la Passat, poi parcheggiata davanti ...

