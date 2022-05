Tom Cruise tributa Elle Fanning | Ti conosco sin da bambina | sei un' attrice di grande talento

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver ricevuto la Palma d'Oro onoraria a Cannes 2022, Tomha tenuto un discorso in cui ha elogiato l'. Durante il Festival di Cannes 2022, Tomhato, condividendo un adorabile ricordo che riguarda l'e che risale ai tempi in cui era ancora una. Tomè una dstar internazionali che questa settimana ha raggiunto Cannes per il celebre festival cinematografico. L'attore si è recato in Francia per presentare il suo ultimo film, Top Gun: Maverick, ed ha tenuto un discorso nella giornata di ieri, durante il quale si è rivolto ad una persona speciale che era presente nel pubblico, ovvero...

Advertising

WeCinema : Il red carpet sta brillando! ?? Qualche istantanea di Tom Cruise, Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller, Jon… - WeCinema : Bonjour tout le monde! ????? Al via la 75esima edizione del Festival di Cannes con un programma super! L'Italia da so… - lapierpierina : RT @flayawa: Tutti scioccati perché Tom Cruise ha 60 anni, io sono sconvolta dal fatto che Speranza ne abbia soltanto 43. - Riccardo_criait : RT @flayawa: Tutti scioccati perché Tom Cruise ha 60 anni, io sono sconvolta dal fatto che Speranza ne abbia soltanto 43. - laregione : Tom Cruise inonda il cielo sulla Croisette -

Leggi anche >: 'Per 'Top Gun: Maverick' ho aspettato due anni. Non volevo tradire il cinema' 'Ai tempi delle riprese del quinto 'Pirati dei Caraibi', in Australia, Johnny si era fatto una ...Top Gun - Maverick, un sequel in piena salute e in pieno mito. Presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes, il film confa volare altissimo lo spettatore. Da mercoledì 25 maggio al ...Era il giorno di ‘Top Gun: Maverick’, ma anche del Bellocchio di ‘Esterno notte’, Aldo Moro diventato serie. E di due film in concorso non ‘globalizzati’ ...Dopo aver ricevuto la Palma d'Oro onoraria a Cannes 2022, Tom Cruise ha tenuto un discorso in cui ha elogiato l'attrice Elle Fanning. Durante il Festival di Cannes 2022, Tom Cruise ha tributato Elle F ...